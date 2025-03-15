人民是頭家 中壢大崙崇德宮明開講

大罷免二階連署，桃園市第一選區罷免藍委牛煦庭連署站，日前民眾熱烈參與情況。（陳曉煒提供）

2025/03/15 05:30

閣揆卓榮泰領軍 讓鄉親知道藍白兩黨毀憲亂政 嚴重影響國計民生

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央政府總預算案、財政收支劃分法覆議案，都遭立法院國民黨、民眾黨黨團聯手封殺，民進黨今起啓動八場「人民是頭家」政策宣講會，桃園場明天下午三點在中壢區大崙崇德宮，由行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌與認養服務桃園市的不分區立委宣講，要讓鄉親知道藍白兩黨濫砍亂凍預算，對國家發展、國人權益的影響及其嚴重性。

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兩黨濫砍亂凍預算癱瘓國政

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香強調，「國家要正常運作，全世界才看得到台灣」，執政團隊直接跟鄉親說明覆議案未過的影響層面，像許多單位業務費遭刪，科目沒有編，就不能執行，舉凡租金補貼、育嬰津貼等，為求國家運轉順利，在閣揆卓榮泰領軍向國人說明下，希望讓藍白回心轉意，不要一昧為反對而反對。

國會淪藍白政治操作工具

立委王義川表示，他將向鄉親報告藍、白立委如何在國會毀憲亂政，以及桃園市六位國民黨立委如何配合其黨團總召傅崐萁的指揮，亂刪預算、打架耍流氓，選舉時他們如何承諾選民，一年後卻不顧民生、教育文化及國防等預算，亂砍一通；至於大罷免藍委議題也備受關注，他在社群上號召川粉、民眾集結，共同參與連署。

籲民眾向藍白兩黨表達反對

桃園市議員魏筠說，台灣是民主法治國家，人民是頭家，但國會現在卻淪為藍白政治操作的工具，選立委是希望他們創造福國利民的法案，但多數藍白立委反而侵害人民基本權利，像惡修憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法、財劃法等，試圖削弱政府施政能力，也凍結、剝奪人民很多福利。

魏筠表示，卓榮泰領軍向民眾清楚報告政策方向，解析立法院近期的惡劣攻防，讓人民了解，讓民意真正被看見，而不會被藍白的單方面資訊蒙蔽，民眾可以轉而主動發聲，向藍白兩黨表達反對亂刪預算、惡修法律等意見，一同守護台灣。

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