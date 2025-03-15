為海洋生物裝GPS》 衛星標識技術 揭密海中巨獸巨口鯊蹤跡

巨口鯊標識放流。（海保署提供）

2025/03/15 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋保育署自二○二一年起與農業部水產試驗所合作，運用衛星標識放流技術，追蹤台灣海域的巨口鯊等軟骨魚類的活動軌跡，目前已成功回收並分析其中九種、共十八尾的數據，逐漸揭開稀有海洋生物神秘面紗。

海保署表示，透過在軟骨魚類身上裝設衛星標識器，可精確記錄其移動路徑、水深及環境變化等數據，當標識器浮上海面時，所有資訊便會透過衛星回傳給研究團隊。

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成功追蹤的物種包括鯨鯊三尾、巨口鯊兩尾、紅肉ㄚ髻鮫兩尾、波口鱟頭鱝兩尾、南方龍紋鱝一尾、無斑龍紋鱝兩尾、灰鯖鮫三尾、長臂灰鯖鮫一尾及深海狐鮫兩尾，總計九種十八尾。

海保署指出，巨口鯊的研究發現尤其令人振奮，自一九七六年於夏威夷外海發現第一尾巨口鯊以來，全球僅有二百多筆紀錄，台灣占了一半以上，漁業署已於二○二○年公告禁捕。

調查發現，巨口鯊白天多潛游於四百至六百公尺深的水域，到了夜晚則會悄悄上浮至二百公尺以內，研判可能是為了追逐磷蝦等獵物，進行「深海與淺海的雙城生活」。

海保署說，除了巨口鯊，犁頭鰩的研究也發現不同軟骨魚類的棲息偏好。例如南方龍紋鱝偏好較深水域（七．五至四十二公尺），水溫範圍為廿五．一至廿八．九度，而無斑龍紋鱝則更喜愛較淺水域（○至廿八公尺），水溫範圍為廿六．七五至卅二．二五度，提供海洋保育政策重要參考。

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