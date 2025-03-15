農漁會轉型》博士總幹事變身帶貨網紅 銷量激增2成

台中霧峰農會總幹事黃景建化身霧農大叔，介紹特色農產品，更帶動電商銷售數字2成以上。（翻攝自霧農大叔粉專）

2025/03/15 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕打開社群媒體平台，不少農漁會總幹事已經變身網紅，介紹各種農漁產品，其中台中霧峰區農會總幹事黃景建就化身「霧農大叔」，拍片一個月創下百萬點閱流量。黃景建表示，盼多吸引年輕客群並衝刺電商，目前銷量成長逾二成外，更吸引企業採購的訂單。

霧峰農會總幹事黃景建 拍短影音賣香米、豐原大蔥

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過去農漁會經營講究人際關係，大多「腳踏實地」，現在農漁會要表現亮眼，得靠行銷帶動業績。為增加業務能力，不僅碩士級總幹事滿滿是，現更有博士級總幹事，霧峰農會總幹事黃景建就是其中之一。

黃景建在霧峰農會服務超過廿年，從農會基層做起，除帶領霧峰農會創立酒莊、打造品牌，也和其他農會共同成立農創家公司並設電商平台打團體戰，最近更透過短影音介紹吃喝玩樂與推廣農產品。

黃景建坦言，線上推廣農產品已遇瓶頸，團隊決定放手一搏拍攝短影片，「主要設想的是即使不成功也沒損失，但短影片上線後意外受到歡迎。」

黃景建的短影片不只有香米、藍莓等霧峰農會特色產品推銷外，還介紹鄰近豐原出產的大蔥，接下來還要去台中大安區介紹肉品。黃景建透露，自從開始拍攝短影片後，銷售量至少增長二成，也接到許多企業訂單，「這麼多努力是盼消費者更認同農會品牌。」

「到農會買蛋」 北投區農會總幹事謝建達保證新鮮

產地農會拚業績，都市型農會也和產地農會合作打拚。北投區農會總幹事謝建達也是博士級總幹事，目前在大學任教的謝建達指出，隨農業部推三章一Q後，農漁會產品從原料到生產都是MIT，加上又有認證，近年來深受消費者青睞。謝建達以雞蛋為例，許多消費者現在會到農會買蛋，就是因新鮮有保障，加上農業部近年評鑑農會百大精品，也帶動農漁會產品市場需求。

北投區農會總幹事謝建達表示農漁會的產品百分百國產，加上農業部推三章一Q，「到農會買蛋」大受消費者青睞。（北投區農會提供）

台中霧峰農會總幹事黃景建化身霧農大叔，介紹特色農產品，更帶動電商銷售量增2成以上。（翻攝自霧農大叔粉專）

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