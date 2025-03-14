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    投入3.49億 嘉縣設冷鏈物流中心

    嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心預定地。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心預定地。（記者林宜樟攝）

    2025/03/14 05:30

    占地約3.8公頃 位朴子市縣道168線與小槺榔五路交叉口 2026年底完工

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為強化農產品供應鏈，嘉義縣政府獲農業部補助，投入三．四九億元規劃設立「嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心」，採新建移轉營運（ROT+BOT）方式開發，本月初公告甄審結果，最優申請人為超盛合作聯盟，縣府農業處表示，硬體統包工程已上網公告，本月二十一日截標，工程預計二○二六年底完工，將可提升農產品質，促進產銷平衡，拓展國內外市場。

    促進產銷平衡 拓展國內外市場

    縣府農業處說，縣府向農業部爭取經費興建區域冷鏈物流中心，透過建置現代化的冷鏈物流體系，確保農產品在採收、加工、倉儲及運輸過程中維持低溫環境，減少損耗，提高競爭力，穩定供應本土市場；冷鏈物流中心選址於朴子市縣道一六八線與小槺榔五路交叉口，占地約三．八公頃，地點交通便利，有效串聯縣內主要農產區及外銷通路，形成完整的農產物流網絡。

    縣府農業處表示，冷鏈物流中心規劃興建一棟單層鋼構建築，樓地板面積約一三七○坪（約四五三○平方公尺），內部為挑空區域，冷凍庫區域淨高至少五公尺；內部將設置清潔與分級設備、包裝設備、冷藏與冷鏈系統設備，確保農產品在處理、儲存及運輸過程中，全程維持適當低溫，降低腐損率，提高市場價值；未來將提供清洗、包裝等客製化服務，與餐飲業及中央廚房對接，開拓多元銷售管道。

    減少產量過剩 造成價格下滑

    朴子市農會總幹事田志強說，冷鏈物流中心對農民有很大的幫助，當農產過剩滯銷時可冷凍儲存，待價格回穩後再進行販售，具有調控農產物價的功能，減少農民因產量過剩、價格下滑造成的損失。

    建立跨國冷鏈物流交易體系

    縣府農業處表示，區域冷鏈物流中心規劃部分倉儲空間，可調控產銷量，並與各類蔬果供應鏈對接，未來將拓展海內外多元行銷通路，建立跨國冷鏈物流交易體系，打開國際市場，讓嘉義縣農產更具市場競爭力。

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