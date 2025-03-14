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    徐秀珠 當選林內農會理事長

    林內鄉農會改選完成，常務監事張新發（左起）、理事長徐秀珠、總幹事黃國洲。（記者黃淑莉攝）

    林內鄉農會改選完成，常務監事張新發（左起）、理事長徐秀珠、總幹事黃國洲。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/14 05:30

    雲縣首位農會女性理事長

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣各鄉鎮市農會改選全部完成，林內鄉農會理事長徐秀珠在眾多男性理事中脫穎而出，成為雲林縣史上首位女性農會理事長。另水林鄉長許山埜本月八日病逝，縣府指派農業處機要科員張東凱代理鄉長昨天就職。

    徐秀珠六十九歲，現仍務農種植水稻、玉米，加入林內農會會員多年，四十多歲時擔任農會會員代表，廿多年來也曾擔任理事、監事，本屆為常務監事，這次改選投入理事選舉，農會九席理事她獲九票支持當選第廿屆理事長。

    林內鄉農會總幹事黃國洲表示，徐秀珠為人隨和、熱心，就像鄰家婆婆媽媽，對農會事務很熱心參與及協助，不論是家政班、社區宣導，農民有事情或意見，她也都會在第一時間向農會反應。

    黃國洲指出，女性細心，看事情角度與男性不太一樣，這次改選林內農會四十一席會員代表中有八席是女性，占約二成，女性理事長也是全縣唯一，期望透過女力上場讓農會有更多改變，在業務推動及工作效率方面也有更好成績。

    水林鄉公所昨天舉行代理鄉長張東凱就職典禮，卅三歲張東凱現為縣府農業處機要科員，曾任立委張嘉郡國會助理、雲林縣長張麗善祕書、國民黨中央委員、國民黨雲林縣黨部副主委。

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