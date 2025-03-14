鹿港鎮長選舉 楊妙月、施佩妤恐對決

2025/03/14 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮長許志宏即將在明年底兩任屆滿卸任，民進黨籍縣議員楊妙月與無黨籍縣議員施佩妤都被點名是接班的熱門人選，楊妙月表示，她準備好了，全力爭取提名，投入選戰。施佩妤則表示，許多人都在鼓勵，目前以服務為重，有機會就會爭取。

楊妙月是前鎮長黃振彥的妻子，在縣議員兩連霸，決定轉換跑道，參選鹿港鎮長，而黃振彥目前是福興、北斗、埤頭產業園區服務中心的主任，也支持妻子挑戰鹿港鎮長寶座，認為妻子的親和力比他還強，跑起基層的人氣更旺。

請繼續往下閱讀...

楊妙月指出，夫婿黃振彥一路從縣議員當到鹿港鎮長，任內打造鹿港兒童公園，經營鹿港小吃宴成為秒殺活動，迄今仍讓鹿港人非常感念。她這屆縣議員一當選，就有很多人鼓勵她，認為民進黨不該在鹿港鎮長選戰中缺席，讓她也決定接下挑戰，希望能為鹿港多做點事。

而有「美女議員」稱號的施佩妤，則是前縣議員施性鍾的女兒，曾任三屆永安里的里長，第一次參選縣議員就拿下鹿港區最高票，由於施性鍾曾與許志宏同時角逐鎮長卻遭到敗北，施佩妤如果投入鹿港鎮長選舉，被視為將是「公主復仇記」的選戰。

對於參選鹿港鎮長與否，施佩妤不願鬆口，但也沒有否認。她強調，鄉親都有鼓勵她，但她覺得還是先把縣議員工作做好，如果有機會就爭取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法