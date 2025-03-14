彰化百年南郭宿舍群 投入2億修復

彰化南郭宿舍群已逾一○三年歷史。（彰縣府提供）

2025/03/14 05:30

強化結構 整修屋面、門窗、蟲害防治及景觀再造 明年12月完工

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為推動老建築再生，投入二億六百萬元修復彰化縣聚落建築群原彰化郡公有宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍群，工程涵蓋七棟日式建築與一處公共廁所，預計明年十二月完工，期望打造文化與旅遊新亮點。

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涵蓋7棟日式建築與1處公廁

動土儀式昨天在南郭宿舍舉行，縣長王惠美指出，此次修復不僅強化建築結構，還包括屋面、木作、門窗修復、蟲害防治及景觀再造，並規劃未來引入青年進駐，透過創業、文創觀光等方式活化空間，串聯中興莊及八卦山，打造新的文化旅遊熱點。

縣議員莊陞漢指出，彰化擁有豐富的文化資產，許多歷史建築仍待修復，他強調議會將全力支持文化保存，期盼更多資源投入，推動彰化的文化發展。

不少民眾與文史迷也對修復計畫充滿期待，盼望宿舍群重現昔日風華。有民眾表示，過去經過南郭宿舍，總見到老舊破敗的景象，感到十分可惜，這次修復工程令人期待。也有民眾提到，過去藝術表演團體曾在此舉辦戶外演出，留下深刻印象，期盼未來宿舍修復後，成為藝術創作的新天地。

規劃文創觀光 打造新旅遊熱點

原彰化郡公有宿舍群創建於日治時期一九二二年到一九三五年間分批興建完成，當年作為彰化郡官員依官階分配居住。此次整修的七棟官舍包括高等官第三種官舍、判任官甲種官舍及判任官丙種雙併官舍。其中，「南郭宿舍5、5-1號」為高等官舍，最具代表性，融合西洋式玄關與應接室，並保留珍貴檜木門板，展現典型日式建築風格，具歷史價值。二○○八年被列為縣定古蹟，二○○九年擴大登錄為聚落建築群，展現日治時期的營建工藝。

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