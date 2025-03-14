藍委稱比黃金貴 南投蕉農︰曾跌至9元

去年連三個颱風造成全台香蕉園嚴重損害，目前大漲蕉價預估夏天趨於平穩。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/14 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委王鴻薇昨與游顥等人開記者會，批評香蕉漲得比黃金貴，農業部毫無調節措施，南投縣蕉農指出，去年三個颱風全台香蕉受損還不及長大，而每公斤破百元其實並不是第一次，二○一六年就曾有產地價一公斤破百元，但隔年一公斤只剩廿元，而更早還曾跌至一公斤六至九元，但當時也不曾有人說香蕉太便宜。

南投縣中寮鄉、集集鎮是國內知名山蕉產地，口感香Q頗受消費者喜愛，縣內的蕉農深知受天候影響「蕉土蕉金」的洗三溫暖滋味。

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有中寮鄉蕉農回憶，二○一五年十一月就曾因南部沒有香蕉可賣，中寮的香蕉產地價每公斤近七十元，比三個月前價格漲了十倍，但價格再高蕉農的收成只有過去的三分之一。二○一六年年底再因颱風讓香蕉產受創，當時國內產地收購價最高的每公斤破百元，持續至二○一七年初，但是隔了一年產地價大跌，一公斤剩廿至廿二元。

有蕉農還說，二○一三年六月正值夏蕉產期，時值荔枝、鳳梨、芒果產季，中寮香蕉曾跌到產地價每公斤五、六元，甚至還遭遇過一公斤不到五元的低價，蕉農無奈心情無人可體會。

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