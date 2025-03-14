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    首頁　>　生活

    竹山媽祖「回娘家」 遶境社寮等4里

    南投竹山連興宮黑面媽祖，每年農曆二月回社寮四里「娘家」遶境的習俗已傳承百餘年。（竹山鎮公所提供）

    南投竹山連興宮黑面媽祖，每年農曆二月回社寮四里「娘家」遶境的習俗已傳承百餘年。（竹山鎮公所提供）

    2025/03/14 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮市區連興宮媽祖廟，昨起至十八日舉辦「迎媽祖回娘家」祈福遶境文化節，透過迎媽祖神尊回到昔日主祀的社寮等四里遶境，延續媽祖信仰，祈求庇佑村里，竹山鎮公所也規劃表演等活動，盼延續百餘年的民俗盛事，持續傳承下去。

    公所規劃文化節活動 延續百年盛事

    竹山鎮公所表示，相傳在日治時期，社寮媽祖廟是社寮、山崇、富州及中央等四里的信仰中心，當時媽祖廟因整修，便將廟內黑面軟身媽祖寄祀在竹山市區的連興宮，之後廟宇整修完成，要恭請媽祖回鑾社寮時，卻一直未獲媽祖應允，最後經信眾擲筊請示，媽祖才同意每年農曆二月回社寮娘家，自此在當地形成媽祖「回娘家」習俗，並已延續百餘年。

    公所也說，連興宮建於清乾隆年間，是南投縣歷史最悠久的媽祖廟，屬南投縣縣定三級古蹟，為保留在地珍貴文化資產，並傳承步行迎媽祖文化，便攜手連興宮，以及社寮四里舉辦迎媽祖祈福文化節。

    昨已恭請媽祖神尊起駕，之後至十七日會陸續遶境至社寮等四里駐駕，預計十八日回到連興宮，屆時回鑾將會有表演、安座大典及晚會，連興宮也準備五百份平安餐供信眾享用，祈求竹山合境平安，也盼吸引信眾、遊客共襄盛舉，一起來感受竹山深厚的媽袓信仰文化。

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