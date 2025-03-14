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    串聯虎頭山 埔里鰲頭山步道完工

    天旨宮鰲頭山步道，全程有九百多個階梯。（埔里鎮公所提供）

    天旨宮鰲頭山步道，全程有九百多個階梯。（埔里鎮公所提供）

    2025/03/14 05:30

    總長830多公尺 增植栽及休息座椅 銜接地母廟、鯉魚潭等風景區

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮天旨宮鰲頭山步道日前竣工！從無到有花了近五年時間，步道總長八百三十多公尺，有九百多個階梯，可直達虎頭山，串聯虎頭山和鰲頭山，並可銜接地母廟、鯉魚潭等知名景點，增加民眾登山健行的路線。

    登上9百多個階梯 眺望埔里盆地

    埔里鎮公所指出，日月潭國家風景區在二○一一年首次擴大範圍，先將埔里鎮成功、桃米、南村、珠格、溪南等五里劃入風景區，二○二○年再納入地母廟、地理中心碑、虎頭山。由於地母廟經哲學步道可銜接鰲頭山天旨宮，但鰲頭山至虎頭山之間，早期僅有農民採摘竹筍的路徑，並沒有步道串聯，經向中央爭取後，鰲頭山步道去年八月由日管處以二千一百萬元發包興建，今年一月底完工。

    從山下步行至山頂約30分鐘

    日管處副處長湯維堯、鎮長廖志城、縣議員陳宜君、蘇昱誠等人日前先踏勘「開箱」，該步道寬約一公尺，兩側有仿木護欄加掛繩索，維護使用者安全，沿途新增植栽及休息座椅，從山下步行至山頂一般腳程約三十分鐘，沿途都可暫停觀賞風景，或居高臨下眺望埔里盆地景致。

    步道出入口可接知安路前往虎頭山飛行傘場平台，或透過步道走至鯉魚潭、台灣地理中心碑，日管處副處長湯維堯說，該處會再新增導覽指示牌，建構完善的環狀登山步道系統。鎮長廖穩城則建議，希望能與日管處合辦鰲頭山步道登山健行活動，讓更多鎮民或外地遊客來體驗新的步道風光。

    整建周邊景點 打造台灣之心新貌

    據了解，日管處先前已透過觀光前瞻計畫編列二億元開發建設虎頭山，陸續完成串接至鯉魚潭的步道整修、地理中心碑園區整建、飛行傘基地停車場與公廁興建，今年將會再完成遊客服務中心、停車場、公廁，希望能讓台灣地理中心碑與周邊景點，打造出「台灣之心」新風貌。

    天旨宮鰲頭山步道登高點可眺望埔里盆地美景。（埔里鎮公所提供）

    天旨宮鰲頭山步道登高點可眺望埔里盆地美景。（埔里鎮公所提供）

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