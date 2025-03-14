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    首頁　>　生活

    台中捷運藍線將動工 交局︰替代道分散車流

    2025/03/14 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣布捷運藍線於今年動工，因施工路線與台中市主要交通動脈台灣大道重疊，藍綠議員擔心會進入交通黑暗期；交通局指出，包括市政路與台七十四線快速道路等，都將列為分散車流的替代道路；捷運工程局則指出，採分段施工，將交通影響降到最低。

    可走市政路與台74線快速路

    中捷藍線預計六月底前動工，交通局提出，將以五權西路、向上路及中清路作為替代道路，分流原台灣大道車流。

    3大替代道路 議員指常壅塞

    民進黨議員施志昌指出，三大替代道路逢尖峰時刻已經常嚴重壅塞，向上路與五權西路跨越筏子溪時，均陷交通瓶頸，五權西路與中清路更有國道一號交會的車潮經常回堵，恐怕無法有效紓解車流。

    國民黨議員黃馨慧也說，包括工業區、環中路、河南路、文心路、忠明路等路段，現在逢上、下班時間已是易壅塞路段，藍線動工後，台灣大道車流恐難紓緩。

    民進黨市議員楊典忠另指出，300號到310號公車是海線到市區重要交通工具，地方關切藍線動工後，公車專用道、公車班次是否受影響。

    交通局長葉昭甫說，三條替代道路周邊延伸道路，也能一併分散車流，另外，市政路及台七十四線等道路，也列入替代道路；公車用道不會取消，未來會視施工進度調整公車站點。

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