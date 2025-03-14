1年僅40件 台中議員憂百貨業裝修未申報

市府針對大量用氣的五十家餐飲業稽查。（經發局提供）

2025/03/14 05:30

39家包含量販店8年申請320件 市府將訂裝修設告示牌等措施

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆屆滿一個月，再傳澳門受傷女童不治遺憾，因氣爆地點未申請室內裝修，台中市議員張芬郁指出，全市卅九家百貨及量販店，八年來共申請三二○件室內裝修，平均一年僅四十件，她憂心申報數可能與事實不符；台中市政府都市發展局指出，將訂大型商場室內裝修須設告示牌全民督工辦法。

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50家大量用氣餐飲業 市府稽查

此外，台中市府昨公布第二波公安稽查，針對大量用氣的五十家餐飲業稽查，首日在頂粵吉品、与玥樓、潮港城及女兒紅婚宴會館等四家業者，發現部分標示有缺失，已於現場勸導改善。

民代︰申請數恐與實際裝修數不符

台中新光三越氣爆釀五死卅八傷，張芬郁指出，氣爆原因迄今不明，因氣爆現場進行室內裝修未申報，她調閱資料發現，全市卅九家大型百貨商場及量販店等大型賣場，自二○一七年到去年，八年共申請三二○件室內裝修，平均一年申請四十件，等於各大型賣場平均每年約僅申請一件，部份大型量販店甚至掛零，憂申請數與實際裝修數不符。

其中，台中新光三越八年來申請卅九件，平均每年四到五件，張芬郁說，八年來公安聯合稽查卅九家大型商場四二五次，每年平均五十餘次，稽查量能恐不足維繫公共安全。

施工資訊揭露 建立全民督工制

都發局長李正偉指出，除檢討裝修申請審議流程外，另將研議一定規模以上的百貨公司、商場、量販店等室內裝修作業，未來須比照營建工程，設立工程告示牌等措施，讓施工資訊揭露，以建立全民督工制。

市議員王立任及張芬郁則認為，目前六都尚無實施全民督工制度，缺乏法源依據，建議研擬相關自治條例法制化；李正偉允會在一到兩個月內提出相關辦法。

市府到頂粵吉品、与玥樓、潮港城及女兒紅婚宴會館等四家業者查察廚房作業。（經發局提供）

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