自由車環台賽17日登場 警方交管

2025/03/14 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「二○二五國際自由車環台賽」桃園市站，十七日上午十點出頭於中壢區青塘園鳴槍出發，配合活動舞台架設、車隊停放自行車，市警局規劃十六日晚間十點起，封閉洽溪路的文德路到公園路二段間路段等，並將於賽事期間，就車隊行經路線執行精準管制，請用路人配合。

警方規劃，十六日晚間十點到十七日上午十一點，封閉中壢區洽溪路的文德路到公園路二段間往北車道；十七日清晨五點到上午十一點，封閉洽溪路的文德路到公園路二段往南車道。

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文德路的洽溪路到高鐵南路二段間路段、高鐵南路二段的文德路到公園路二段間往南慢車道、公園路二段的洽溪路到高鐵南路二段間往東車道，則於十七日上午九點四十分到上午十點廿分實施階段性交通管制；洽溪路的文德路到領航北路一段間往北車道、環溪二街全線、永園路全線，十七日上午十點起階段性交管半小時。

市警局交通警察大隊長李維振昨說，國際自由車環台賽桃園市站起點在青塘園，終點在復興區角板山仁愛停車場，為兼顧安全，將採精準式交通管制，詳情查詢「二○二五國際自由車環台公路大賽」官網（https://www.tourdetaiwan.org.tw/index_tw.php）。

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