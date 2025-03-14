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    宣揚宜蘭文化 10高中生赴美交流

    赴美交流的10名學生到宜蘭市公所分享學習心得，讓從未到過美國的市長陳美玲（前右）相當羨慕。（記者王峻祺攝）

    赴美交流的10名學生到宜蘭市公所分享學習心得，讓從未到過美國的市長陳美玲（前右）相當羨慕。（記者王峻祺攝）

    2025/03/14 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭高中、蘭陽女中共十名高中生，今年一月首度前往美國佛羅里達州參加「國際學生高峰會」，與來自全球十五個國家、上百名學生交流。他們不僅赴美學習，還肩負宣傳宜蘭文化重任，更以陶、直笛演奏台灣經典歌曲望春風，令全場驚艷，昨到宜蘭市公所分享成果，獲頒十萬元獎勵金。

    宜蘭市公所與宜蘭姊妹市促進會攜手合作，協助宜中、蘭女各五名高一、高二學生，赴佛羅里達州鯧鰺灘高中交流，與各國學生進行為期十天的文化展演、課堂報告及文化展覽，每人團費約七萬元，市公所透過獎勵金予以部分補助。

    這次赴美交流的十名學生，昨天到宜蘭市公所分享學習心得，讓從未到美國的市長陳美玲相當羨慕。陳美玲表示，感謝促進會協助推動交流計畫，並鼓勵更多學子勇敢追夢，讓宜蘭市更具國際競爭力，現場並頒給學生十萬元獎勵金。

    宜蘭高中二年級學生薛宜倢分享，首次前往美國並在當地度過農曆新年，讓她非常難忘，是難得能夠拓展視野的機會，尤其又可認識各國風俗習慣，也在寄宿家庭的充實安排下，走訪當地許多知名景點和訪友，感受到滿滿的「美式熱情」，而她也努力宣傳宜蘭之美，進行更深入的友好交流。

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