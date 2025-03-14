屏東無障礙露營拖車 5月起租借

屏東打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車，讓身障朋友也能輕鬆露營。（記者葉永騫攝）

2025/03/14 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，昨天於縣府公開展示，縣長周春米表示，近年來露營風盛行，身障者對於露營活動相當嚮往，但礙於行動不便，難以進行露營活動，縣府藉由無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」推出，讓身心障礙者也能參加露營休憩活動，預計今年五月開放預約租借。

周春米表示，自去年推出北野祭後獲得許多民眾好評，也成功帶出一波露營熱，為了讓身心障礙朋友更方便體會露營樂趣，縣府與身心障礙者共同討論，開發出全國首台無障礙旅遊露營拖車，拖車除了加裝身障朋友們上下移動的斜坡板設計外，車內的盥洗室、床舖及空調更是無障礙設備，藉此希望身心障礙朋友們親身體驗露營活動的輕鬆、便利。

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周春米說，屏東縣政府為鼓勵身心障疑朋友能夠到戶外活動，不但連續三年辦理身障者浮潛活動、還有全國聽障保齡球賽、身障者藝術作品展等活動，今年將以露營的方式讓身障者體驗露營的樂趣。

周春米強調，打造一台旅遊露營拖車大約一百八十萬元，外出時由復康巴士拖行，司機必須有連結車的駕照，現在縣府先做一台讓身心障礙朋友試用，如反映良好，將再爭取增加露營拖車，挑戰者號露營旅遊復康巴士，預計今年五月開放預約租借。

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