台東最美星空音樂會 8場次聽過癮

台東最美星空音樂會今年首場將於6月在東河鄉金樽陸連島沙灘舉辦。（記者黃明堂攝）

2025/03/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為讓遊客及早規劃台東遊程，縣府昨天公布「台東最美星空音樂會」場次，六月七日於東河鄉金樽陸連島沙灘揭開序幕，一直延續至八月卅日綠島鄉人權紀念公園壓軸，共計八個場次。另外，台東最美星空音樂會也規劃星空導覽音樂會、導覽培訓等活動，讓民眾更深度體驗台東星空之美。

6月7日金樽陸連島沙灘揭幕

縣府表示，台東擁有低光害、無高樓、純淨空氣的天然優勢，在星空下聆聽音符，享受歌手美聲的「台東最美星空音樂會」，每年都吸引眾多遊客前來。今年音樂會場次遍布台東各地，包含東河鄉、卑南鄉、關山鎮、大武鄉、長濱鄉、海端鄉、成功鎮以及綠島鄉。

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規劃多場次星空導覽音樂會

今年另一特色就是還規劃多場次「星空導覽音樂會」，邀請歌手與導覽老師在星空下共譜樂章，用最知性感性的演出方式，帶領觀眾享受台東最療癒的夜生活，各場次皆結合在地特色與自然景觀，讓觀眾在不同氛圍中感受音樂與星空交織的魅力。

縣府持續規劃「最美星空導覽」與「最美星空導遊培訓」，讓遊客在台東追星同時，也能透過專業導覽深入了解夜空奧秘，並持續培育在地星空觀光人才，為台東的永續觀光注入新能量。

8月30日綠島鄉為最終場

場次時間地點如下：六月七日東河鄉金樽陸連島沙灘、六月十四日卑南鄉達魯瑪克文化廣場、六月廿八日關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔、七月廿六日大武鄉九四二○濱海休憩區、八月二日長濱鄉八仙洞、八月十六日海端鄉地點待定、八月廿三日成功鎮三仙台遊憩區、八月卅日綠島鄉人權紀念公園。

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