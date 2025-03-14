為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林園汕尾黃槿大道懸日 季節限定

    本月六日，汕尾地區黃槿大道出現懸日。 （擷取自蘇文華臉書）

    本月六日，汕尾地區黃槿大道出現懸日。 （擷取自蘇文華臉書）

    2025/03/14 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市青年路懸日引起攝影迷追逐，林園區汕尾地區海岸因種植黃槿，意外也有「懸日大道」。林園紅樹林保育學會理事長蘇文華說，黃槿大道懸日僅發生在三、十月初，季節限定。

    林園區汕尾社區十餘年前在爐濟殿公園旁，種植了五十餘株黃槿樹，其中一棵種不下獨自矗立，成了「市境之南樹」而爆紅，該樹因故死亡，林園區公所、地方社團七年前聯手在高雄本土最南端復育，樹旁可以賞受無敵海景，成了當地景點。

    蘇文華去年三月八日傍晚前往「市境之南樹」，意外發現黃槿大道出現懸日，夕陽直直在眼前落下，構成一幅壯麗景象；他說，從小在汕尾長大，卻是第一次發現這樣美景，今年提前到三月六日在海邊等待，果然沒讓他失望。

    他說，因地球公轉軌跡關係，每年三月、十月初，黃槿大道都會出現懸日；另外就是道路必須東西向，太陽在正中間，且兩側有足以襯托的景物，如大樓、樹木等。

    黃槿在林園區海岸線是原生樹種，又稱粿葉樹，因海岸線侵蝕逐漸消失，後來為打造防風林及景觀綠化插枝復育。蘇文華說，早年黃槿樹非常多，成為當地人的重要回憶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播