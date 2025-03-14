林園汕尾黃槿大道懸日 季節限定

本月六日，汕尾地區黃槿大道出現懸日。 （擷取自蘇文華臉書）

2025/03/14 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市青年路懸日引起攝影迷追逐，林園區汕尾地區海岸因種植黃槿，意外也有「懸日大道」。林園紅樹林保育學會理事長蘇文華說，黃槿大道懸日僅發生在三、十月初，季節限定。

林園區汕尾社區十餘年前在爐濟殿公園旁，種植了五十餘株黃槿樹，其中一棵種不下獨自矗立，成了「市境之南樹」而爆紅，該樹因故死亡，林園區公所、地方社團七年前聯手在高雄本土最南端復育，樹旁可以賞受無敵海景，成了當地景點。

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蘇文華去年三月八日傍晚前往「市境之南樹」，意外發現黃槿大道出現懸日，夕陽直直在眼前落下，構成一幅壯麗景象；他說，從小在汕尾長大，卻是第一次發現這樣美景，今年提前到三月六日在海邊等待，果然沒讓他失望。

他說，因地球公轉軌跡關係，每年三月、十月初，黃槿大道都會出現懸日；另外就是道路必須東西向，太陽在正中間，且兩側有足以襯托的景物，如大樓、樹木等。

黃槿在林園區海岸線是原生樹種，又稱粿葉樹，因海岸線侵蝕逐漸消失，後來為打造防風林及景觀綠化插枝復育。蘇文華說，早年黃槿樹非常多，成為當地人的重要回憶。

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