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    自由車環台賽 高雄站3/19登場

    警方為能完善交通管制讓賽事順利進行，昨起連2天進行交管模擬預演。（運動發展局提供）

    警方為能完善交通管制讓賽事順利進行，昨起連2天進行交管模擬預演。（運動發展局提供）

    2025/03/14 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕國際自由車總會UCI登錄一級賽事「2025國際自由車環台賽—第四站高雄市站」將於三月十九日登場，起點自佛光山佛陀紀念館出發，廿日（第五站）起點於美濃客家文物館，高市成為環台賽史上唯一同時參與兩個站別的城市，為確保賽事順利並保障安全，所經賽道將逐區進行階段性路段管制。

    所經賽道 逐區進行階段性管制

    運動發展局表示，今年環台賽總計廿三支國際自由車隊，近二百名菁英職業選手參加，更有多達六支世界二級職業車隊出賽，三月十九日十時自大樹區佛光山佛陀紀念館出發，沿途經旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林，再從燕巢、大社、楠梓、左營回到終點高雄國家體育場，全程一四六．四四公里。

    當天高雄市站預估管制區段，包括大樹、旗山、美濃、桃源、甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓、左營，時間約自九時卅分至十三時四十五分，各有不同時間區段，可上大會官網查詢。

    台廿九線預計十九日九時卅分進行管制，六龜區高一三三縣道十一時至十一時四十分全線封閉，台廿線荖濃國小前至甲仙段十一時至十二時十分全線封閉；旗楠路（往楠梓方向管制）、土庫一路（雙向快車道管制）十三時起實施階段性交通管制。

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