竹縣露營區合法化 67家土地使用許可

新竹縣配合中央輔導露營區合法化，圖為竹縣合法露營場地之一的小叮噹科學主題樂園的露營場。（記者黃美珠攝）

2025/03/14 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府去年起配合中央輔導露營區合法化，目前縣內三一五家既有非法業者及新申請業者，已有六十七家通過合法化第一階段、取得土地使用許可，今年預計再增五十家跨過一階，明年爭取通過露營場設置登記。

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，要成為合法露營區，業者要提出申請，且先取得土地使用許可，再辦理露營場設置登記。

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由於第二階段涉及水土保持，還有建照、消防等申請，需花費較多時間和財力，交旅處預計五月前在縣府官網提供申請書範例供業者參採，以利後續輔導第二階段合法化作業。

明年拚通過二階設置登記

陳盈州說，截至去年為止，全縣營業中的露營場共有二七九家，其中小叮噹科學主題樂園露營場等七家合法，分屬遊樂業或休閒農場，剩下二七二家非法業者中，有一六一家申請輔導合法化，目前已有廿三家通過合法化的第一階段。

此外，縣府也收到一五四家新設露營場的申請，有四十四家通過一階，等於全縣現有或將新設的三一五家業者提出申請且接受輔導合法化後，有六十七家成功跨過了第一階段，取得土地使用許可。

新竹縣府交旅處今年再爭取中央補助四百五十萬，以今年底前再增加五十家通過一階為目標，明年則總共有一一七家業者爭取通過二階、露營場設置登記。

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