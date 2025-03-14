苗栗3泛綠議員被提罷免 一階都未過

2025/03/14 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕屬於苗栗縣山線立委選區的兩名民進黨籍縣議員徐筱菁、陳春暖與本屆與民進黨合作角逐立委的無黨籍縣議員曾玟學被發動罷免，曾玟學昨披露相關進度，指出第一階段經查對後都不足人數，不過發動罷免人於收到公文，可在十日內補件。

收到公文10十日內可補件

依曾玟學所提供資料，以他個人為例，罷免案連署書錯假率高達兩成，其中以戶籍地址錯誤或不明最多，甚至還出現姓名錯誤或不明、死亡等情況。

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不過，曾玟學坦言，針對他與另兩名綠營縣議員罷免案補件難度並不高，他個人僅需補件一一九人，其他兩位議會同仁件數可能更少。

曾玟學：藍打壓反對聲音

曾玟學表示，仔細計算日期，若罷免縣議員案成立，進行投票時間距離下屆縣議員選舉並不久，若遭罷免則無法參加下屆議員選舉，可觀察出威嚇力道。

曾玟學也提到，三月議會臨時會與五月定期會即將到來，他一樣會盡縣議員職責，以問政和服務的表現來爭取選民的支持。曾表示，遭到提起罷免主要是國民黨要打壓反對的聲音，操作相當明顯。

徐筱菁：持續理性問政

徐筱菁說，她遭罷免的理由為參選立委邱鎮軍當選立委後留下的苗栗市長補選，讓她覺得相當莫名，她仍會持續為民服務、理性問政。

陳春暖則重申，選舉與罷免都是公民的權利，她認為對她提起罷免屬於為罷而罷，她將一本初衷，持續為民服務，爭取地方建設。

陳春暖：一本初衷服務

至於苗栗縣兩名立委陳超明、邱鎮軍罷免案第二階段連署進度；曾玟學指出，由於二階所需件數較多，需要較多據點，發起的公民團體目前除既有的多位縣議員服務處連署點外，正尋覓更多的連署地點及召募志工。

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