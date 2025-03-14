北市民權大橋往內湖車流 3/23起改行主橋

民權大橋跨河段上部結構改建統包工程採用桁架梁工作車拆除工法，完工後逐步拆解。（台北市新工處提供）

2025/03/14 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市民權大橋改建工程，即將完成松山往內湖方向的橋面板與附屬設施，預計在廿三日上午八時（遇雨順延）開放車輛由交維便橋切換到改建後的主橋行駛；下一階段內湖往松山預計七月完成。待車流都引導到主橋後，交維便橋將改建為人行景觀橋。

松山往內湖方向 改建將完成

北市府工務局新建工程處工務科長蕭志龍表示，主橋改建範圍接回未改建的原主橋處，目前在交維便橋通車動線內，動線切換前，重疊介面需先施作銑鋪接順、標線調整等準備作業，以最大化降低交通衝擊，將自廿二日（週六）九時至廿三日八時止，分階段逐步管制。

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22日9點起 二階段管制車流

蕭志龍說明，第一階段自廿二日九時起，封閉交維便橋往內湖最外側的機車道，車流引導行駛內側兩車道，直至當日晚上十時進入第二階段，封閉交維便橋往內湖方向全部車道，車流調撥行駛往松山向的最內側一車道，直至廿三日八時全部施工完成後，開放往內湖車流行駛改建後的主橋。

內湖往松山車輛 7月導回主橋

他表示，內湖往松山方向目前仍維持行駛交維便橋，預計在今年七月切換回主橋；屆時交維便橋階段性任務完成，將活化變身為人行、自行車景觀橋，串聯松山內湖兩岸河濱綠地，預計二○二六年二月完工後，將成為松山、內湖地區休閒遊憩的新選擇，也是松山機場起降飛機上旅客見到的台北門戶新意象。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒補充說明，「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」率全國之先採用桁架梁工作車拆除工法，施工人員全程於安全環境以遙控方式操作機械，克服工程在水域上方極高空施作的高危險工作環境，如今工作車已經完成任務，逐步進行拆解。

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