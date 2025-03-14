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    首頁　>　生活

    三峽綠茶季野餐趣 路跑博覽會今開鑼

    新北市萬金石馬拉松3月16日登場，今、明兩天在新莊體育館舉辦「新北路跑博覽會」。（新北體育局提供）

    新北市萬金石馬拉松3月16日登場，今、明兩天在新莊體育館舉辦「新北路跑博覽會」。（新北體育局提供）

    2025/03/14 05:30

    〔記者陳奕劭、黃子暘／新北報導〕新北市府農業局與台北大學合辦三峽綠茶季「Hō你有春」，在十五日、十六日上午十一點到晚上六點於台北大學三峽校區舉辦野餐派對，邀請民眾到校園野餐、逛市集、參加職人DIY與親子食農體驗；另外，新北市「萬金石馬拉松」將於十六日登場，十四日、十五日在新莊體育館舉辦「路跑博覽會」，邀請田徑好手許績勝等人分享跑步訓練，幫助提升成績，免費進場。

    週六日到北大校園野餐、逛市集

    三峽的碧螺春茶葉產季將至，三峽綠茶季活動設計兒童遊戲闖關、龍井茶揉捻體驗與青銀茶席互動的體驗區等，還有多項DIY體驗與兒童導覽，寓教於樂，在現場免費報名；兩天的園遊會有九十五個特色攤位，推廣在地茶文化並一次逛遍三峽名店精華，在園遊會市集單筆消費滿二千元可兌換價值五百元的紀念杯，到合作店家消費可抽三峽茶禮盒、大板根森林遊樂區入場券等，綠茶季報名資訊可至「海山研究中心活動通平台」、「稼日蒔光」臉書查詢。

    博覽會分享萬金石馬拉松全攻略

    「萬金石馬拉松」將於十六日登場，市府體育局長洪玉玲表示，十四日、十五日在新莊體育館舉辦「路跑博覽會」，邀請許績勝、「運動科學網」創辦人、教授相子元等來賓分享運動科學結合跑步訓練，幫助跑者提升成績，十五日邀請教練陳盛琦分享《萬金石馬拉松全攻略：賽前準備、比賽策略與賽後恢復》，幫助參賽者做好準備，兩天活動免費參加。

    體育局指出，活動現場還有運動服飾、運動補給、運動防護等攤位，跑者可試穿體驗，並規劃「跑者大富翁」遊戲，出示過往或今年參賽的證明或號碼布就可免費參加，完成闖關有獎品。

    另外，新北市立圖書館泰山分館即日起至三月底推出「命中註定的書緣」活動，包含講座、主題書展，十五日上午由「選書師」宋怡慧分享如何從茫茫書海中找到好書；十五日也有「微醺密語─酒釀藏心巧克力」，手作情人節的甜點巧克力。

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