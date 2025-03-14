韓國網紅英玹推薦 蘭展遊程衝人氣

韓國超人氣Youtuber英玹參觀2025台灣國際蘭展，製作影片上架頻道，推薦6個必看亮點。（台南市府提供）

2025/03/14 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕韓國超人氣Youtuber英玹參觀台灣國際蘭展，製作影片上架頻道（見圖，台南市府提供），介紹六個必看亮點，參觀過程驚呼連連，同時推薦搭乘烏樹林糖廠的復古五分車前往蘭展，參觀完後再回糖廠遊覽。

南市溫泉協會也邀請里長林思萍拍攝宣傳影片，以溪南民眾到溪北旅遊的角度，邀請大家探索溪北之美。影片中呈現今年蘭展的亮點、關子嶺獨特的泥漿溫泉體驗，以及溪北地區的特色景點，展現多層次的觀光魅力。

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英玹看到壯觀的蘭花造景大聲驚呼：「超厲害！我好像是在作夢一樣！」，整理出包括主題館的蘭花通道、鏡像蘭花區、海外景觀、競賽花展區，以及生活館的各國景觀花藝創作和蘭花沉浸式數位體驗等六處必看。

六個景點包括主題館由八至十萬朵蘭花組成的花之幻想走道，英玹直呼若在此浪漫的場景，無論是告白、求婚都非常適合。主題館海外景觀展出台灣以外的蘭花，英玹說，蘭花在韓國不僅昂貴且少見，更別說沒有機會可一次看到各國的蘭花。

除參觀蘭展，英玹特別推薦順遊雅聞湖濱療癒森林，有蘭展結合玫瑰花舉辦的小特展，感受蘭花不同的樣貌。

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