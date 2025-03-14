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    張正傑鹽田夕陽音樂會 「美猴王」助陣

    張正傑（右）與京劇美猴王朱陸豪（左），為張正傑鹽田夕陽音樂會演出宣傳。（記者楊金城攝）

    張正傑（右）與京劇美猴王朱陸豪（左），為張正傑鹽田夕陽音樂會演出宣傳。（記者楊金城攝）

    2025/03/14 05:30

    〔記者楊金城／北門報導〕「白金四季」井仔腳鹽田藝術節將在廿九日下午五點舉辦，在二○七年歷史的瓦盤鹽田由張正傑帶來三百多年歷史的大提琴，與京劇美猴王朱陸豪另類演出，結合音樂、文化與地景的國際級饗宴，值得觀眾期待。

    主辦單位雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台灣守護文創董事長陳仁昌、晉基建設董事長廖淑芬、張正傑、朱陸豪昨天為張正傑鹽田音樂會宣傳，徐振能說，期盼讓大眾更認識台灣鹽業文化的蛻變，將井仔腳鹽田打造成國際級的藝術與觀光地標。

    張正傑對舉辦音樂會，覺得興奮，他表示，希望為台灣鹽業做一場音樂會，在如此美麗的鹽田地景舉辦音樂會可是創舉，希望觀眾共襄盛舉。將與朱陸豪合作崑曲「空城計」，台灣周邊老是有戰機、船艦跑來跑去，但台灣人還是生活的很好，不就像「空城計」場景，國外友人來電說台灣很危險，他說，一點也不危險，大家活的很棒，很高興為台灣鹽策劃音樂會。

    廖淑芬也在雲嘉南管理處副處長莊名豪吉他伴奏下，演唱「井仔腳之歌」為音樂會宣傳。廿九日現場還提供二款限量版井仔腳紀念明信片，遊客可蓋上專屬郵局紀念戳章，並順遊北門遊客中心的藝術燈景。

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