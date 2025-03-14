每年近百新手車禍亡 立委籲改革駕訓制度

民進黨立委林月琴（中）13日舉行「駕照雞腿換？駕訓制度總檢討，交通部別躺平」記者會。 （記者廖振輝攝）

2025/03/14 05:30

〔記者李文馨、吳亮儀／台北報導〕每年約近百名新手駕駛在初領駕照的兩年內，因車禍事故喪命，顯示我國駕訓制度問題，民進黨立委林月琴昨偕同駕訓班業者、台灣交通安全協會共同呼籲，交通部應檢討改革駕訓制度，並持續擴大推動機車駕訓教育與安駕補助。

林月琴說，學校無明確的交通安全教育時數，駕訓教育也缺乏充足訓練，加上考照過於簡單，未能篩選出合格的駕駛人，使得初領駕照兩年內的年輕人，成為國內交通事故傷亡的高風險族群，每年約有近百位新手駕駛死於交通事故案件。

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台灣交通安全協會監事、駕訓教練劉軒誠則直言，許多教練只想學生通過考照，忽略基礎知識與訓練，煞車跟油門的操作未明確考驗，也無高速公路訓練。

駕訓班業者黃飛發說，目前有筆試充斥背誦題、術科形式化且評量標準不一、考驗項目不符實際以及舞弊等問題，建議修改駕訓班管理辦法，比照先進國家讓考試與開車實務相符。

公路局：已擴大補助考前道路訓練

交通部公路局科長李方曄回應，考照已參考道路常見違規情況，增加兩段式左轉、變換車道等考試項目，從一○六年增小型車路考，一○八年推動機車駕訓改革，革新場內訓練與道路訓練，今年起更擴大補助學員參加考前道路訓練。

另，去年全國三六六名行人被車輛撞死，交通部長陳世凱日前宣布將提高車輛駕駛致行人死傷的罰則，最高三萬六千元，最快六月實施。對此，全國汽車駕駛人權益聯盟批評重罰不符比例原則，提出人車分流建言，也打算號召駕駛人包圍交通部抗議，喊話提高行人闖紅燈罰則至一萬八千元。

但陳世凱昨天再度強調，加重罰則部分最快今年六月上路，另外也擬肇事致人重傷或死亡者，吊扣駕照、且不得考照時間延長至五年，但涉及修法，預計五月底送行政院。

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