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    首頁　>　生活

    大雨持續到週日 下週一北部低溫探9度

    南投鹿谷鄉昨天傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    南投鹿谷鄉昨天傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    2025/03/14 05:30

    〔記者林志怡、劉濱銓／綜合報導〕近期台灣持續受到鋒面影響，各地氣溫稍有下降。中央氣象署指出，今日各地仍有短暫陣雨或雷雨，但因鋒面北移，中南部地區有機會出現降雨空檔，待週日另一波鋒面通過，各地雨勢將再度加劇，且氣溫迅速下降，下週一入夜後北部、東北部低溫恐不到十度。

    南投鹿谷、信義鄉下冰雹

    南投鹿谷鄉、信義鄉昨晚下大雨還挾帶冰雹，其中鹿谷和雅村降下大量小冰雹，村民形容冰雹像「整桶倒下」，持續約十多分鐘，雨停後村內堆積許多白色冰珠宛如「千堆雪」。

    中央氣象署預報員林定宜說明，台灣週日前持續受到鋒面影響，今、明兩天因鋒面北移，各地天氣仍不穩定，但較大雨勢發生區域縮小至台灣北部、東北部、東部地區。

    下一波鋒面預計在週六晚間至週日通過台灣。林定宜說，鋒面通過期間，各地持續有短暫陣雨或雷雨，且基隆北海岸、西半部地區有局部較大雨勢發生機率。

    林定宜表示，隨著鋒面後方的強烈大陸冷氣團南下，各地陸續轉冷，預計持續到下週四，最低溫落在下週一晚間至週二清晨，中部以北、東北部最低溫僅九至十一度，其他地區約十二至十五度。

    林定宜提到，由於這波強烈大陸冷氣團帶來乾冷空氣，各地雨勢從下週一起逐漸趨緩，僅東半部地區有短暫雨，但受輻射冷卻影響，各地日夜溫差可達十度左右。

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