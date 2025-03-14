衛福部推護理人力跨科支援 護師工會反彈

衛福部長邱泰源指出，希望透過「護理人員跨科支援指引」，促進必要時的專業支援，同時保障護理師不被隨意調動。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部研議推動「護理人員跨科支援指引」，日前與台灣醫療工會聯合會（台醫聯）召開協商會議，希望在必要時提供專業支援，同時保障護理師權益；然而此舉引發台灣護師醫療產業工會強烈反彈，痛批「出賣護理人員勞動權益」並要求撤回。衛福部長邱泰源表示，對於不同護理團體間意見分歧，將廣納意見，不會讓護理人員承受不必要的壓力。

邱泰源：廣納意見訂定指引

衛福部與台醫聯達成三大共識，包括護理人員跨科支援指引、醫事人員颱風天出勤指引及健保提高護理費等。其中針對跨科支援，台醫聯認為，護理師長期面臨人力不足問題，跨科支援亂象已成壓垮人的最後一根稻草，許多護理師未經完整訓練就被調派至其他科別，導致負擔加重、病安風險升高，故主張訂定指引，跨科支援應取得本人書面同意，並接受足夠訓練。

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不過，護師工會則強烈反對訂定指引，認為此政策形同「資方與政府聯手壓榨護理人員」，應全面拒絕跨科支援。護師工會顧問陳玉鳳質疑，邱泰源甚至未詳閱指引就倉促決定推動，「當一個部長可以這麼隨便？」揚言提告瀆職。她也進一步指出，全球各國普遍透過加薪來改善護理環境，唯獨台灣反其道而行，許多醫院濫用「彈性」調度，「挖東牆補西牆」的做法，嚴重損害護理人員權益。

對於護理團體意見分歧，邱泰源表示，衛福部很感謝各團體反映基層聲音，這對政策研擬相當重要，過去由醫院彈性調配人力，但應尊重護理專業與特殊病房需求，讓護理人員不會承受不必要的壓力。他強調，訂定指引的目標是讓各科專業人員在必要時可相互支援，同時保障護理人員的專業領域與工作負擔，未來將與更多護理團體開會廣納意見。

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