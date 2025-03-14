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    總統提醒赴中旅遊風險 旅遊業：開放遙遙無期

    兩岸觀光目前尚未完全開放。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    兩岸觀光目前尚未完全開放。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，也提醒機關提高國人赴中旅遊風險意識。旅遊界解讀，兩岸關係緊繃之下，我方解除禁團令及中國開放來台觀光將更加遙遙無期。

    觀光署：配合陸委會警示

    觀光署表示，將配合陸委會發布的旅遊警示及相關樣態，督請業者提醒赴中旅遊國人留意，避免人身安全受侵害。

    旅行同業公會全聯會榮譽理事長蕭博仁表示，中國先前提出恢復福建、上海居民組團來台，陸委會則堅持透過觀光小兩會，當時旅遊業就明白，離兩岸開放觀光的日子越來越遠；賴這次談話，對中國是「拒絕再拒絕」，兩岸接下來要扳回很困難。

    蕭博仁說，台灣有上百萬人從事觀光業，希望政策別那麼緊縮，給大家一點空間。

    中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽憂心，赴中旅行若採登錄制，制度實施強度為何？會不會造成赴中旅行、經商、就學者不便？接下來對來台交流中國人士審查會更嚴格，兩岸民間也會受緊繃氛圍而無法正常交流，我方解除禁團令及中國開放旅客來台觀光更是遙遙無期。

    目前我國開放自由行旅客赴中，但未完全開放團客，俗稱禁團令；中國未開放自由行旅客來台。

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