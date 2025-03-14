環狀線未按圖施工 監院糾正雙北捷運局

去年0403強震，新北捷運環狀線鋼箱梁與橋墩損壞，部分路段中斷長達8個多月。 （資料照，記者陳志曲攝）

2025/03/14 05:30

〔記者謝君臨、賴筱桐、黃子暘、劉詠韻／綜合報導〕去年花蓮四○三強震，致新北捷運環狀線鋼箱梁與橋墩損壞，部分路段中斷長達八個多月。監察院監委趙永清、葉宜津調查發現，嚴重災情肇因施工的中華工程公司未按圖施作，造成軌道九十三公分位移，昨通過糾正雙北市捷運局，應依契約求償、追究公共危險之責。

雙北：已向中工求償19億

對此，雙北市府已委任律師團向中華工程求償十九．二七億元。台北市捷運局表示，環狀線受地震損壞原因在於盤式支承上方的調坡板，是由中華工程依設計參數挑選支承製造廠商，施工均有資料可查驗。新北市捷運局表示，根據第三方公正單位鑑定結果，是中華工程未按核定的施工圖施作導致。新北市長侯友宜昨表示，會以最快速度提出訴訟。

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去年四月三日花蓮強震，新北環狀線板新站至橋和站間及景平路段，也因強震影響，連接鋼箱梁與橋墩的盤式支承損壞，造成十一處鋼箱梁錯位、軌道變形、一百三十九項設施受損、致該路段無法營運。

監委表示，關鍵是中華工程未按圖施工，將調坡板銑穿，使插銷上方留有空間，導致強震下插銷上跳，底部脫離支承，進而喪失抗剪能力，釀成巨災。也提及負責設計的台灣世曦工程顧問公司未慮及該處有明顯場址效應（Site effect），應採歷時分析法與反應譜分析交叉比對。

監委：應追究公共危險之責

監委也指出，北市捷運局未盡施工督導及履約管理之責，未依工程會規定，就施工完成後即無法目視查看的關鍵點訂定「檢驗停留點」；也未派員監督隱蔽或其他影響結構安全部分。未針對「隱蔽部分之施工項目」先行查驗或檢驗。

趙永清表示，新北環狀線中原站於設計階段規劃有地震儀，卻僅安裝於車站月台層兩端，未於地面設置自由場地震儀，錯失能確切反映工址設計的實測地震紀錄，殊為可惜。

對此，新北捷運局指出，地震儀位置及紀錄資料均由北市捷運局依據設計，決定資料保存及使用方式，新北環狀線委託台北捷運公司營運三年，在前年五月才由新北捷運局依現況接管維護。

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