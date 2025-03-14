中風年輕化 納入長照3.0照護／衛福部明年推動計畫 設定4大目標擴大服務

衛福部將自二○二六年起推動「長照三．○計畫」，以達健康老化、在地安老、安寧善終的願景。（資料照，屏東縣政府提供）

2025/03/14 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣二○二五年步入超高齡社會，行政院長卓榮泰昨於院會聽取「長照二．○階段性成果與未來展望」簡報後表示，衛福部將自二○二六年起推動「長照三．○計畫」，供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，以達健康老化、在地安老、安寧善終的願景。衛福部則表示，考量中風有年輕化現象，未來年輕人若中風也可納入長照服務。

衛福部說明，長照二．○在各界積極協助推動下，已有具體進展，相較於二○一六年，經費成長為十八．七倍達九二六億元、人力成長近四倍達十萬人、服務人數成長為八．四倍達七十五．六萬人、據點成長為廿．九倍達一萬五千處、服務效率（出院後接受長照服務）縮短十三倍為四天。

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核心主軸強化醫療及照顧整合

根據規劃，「長照三．○計畫」將於二○二六年啟動，核心主軸將在長照二．○社區多元服務基礎上，強化醫療及照顧整合，增進對中重症的照顧。長照三．○計畫將以「健康促進」、「醫療照顧整合」、「積極復能」、「提升機構量能」、「強化家庭支持」、「導入智慧照顧」、「落實安寧善終」及「人力專業發展」等八大目標。

衛福部次長呂建德表示，「長照三．○」已設定四個重要目標，首先是「十分鐘照顧圈」，讓民眾在車程十分鐘內獲得有效服務，目前據點數目已由原本七二○處成長到一．五萬處，未來質與量還會持續提升。

呂建德說明，第二是「離院後長照服務零時差」，目前出院準備已從五十一．九天縮短至四天，未來希望達到「負一天」，在患者出院前一天就要過去，以提供零時差、無縫接軌的服務；第三是「醫照整合」，納入大家醫計畫、在宅醫療；第四是「擴大服務人數」，除現行六十五歲以上與五十五歲以上的原住民、身心障礙者，考量中風有年輕化現象，未來年輕人若中風也納入整體擴大照護範圍。

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