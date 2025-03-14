業者對網路監管有異見 菸防法修法預告再延一週

衛福部國民健康署表示，因相關業者、團體反映「菸害防制法」預告時間過短，將再延一週，至三月十八日，讓各方充分討論。（資料照）

2025/03/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署四日預告「菸害防制法」修正案，聚焦違法產品沒入銷毀與強化網路監管，原訂預告七天，因相關業者、團體反映時間過短，署長吳昭軍昨天表示，目前已收三百多則意見，對違法產品沒入多有共識，但網路監管仍存歧見，國健署已將預告期再延一週，至三月十八日，讓各方充分討論。

沒入違法產品多有共識

此次修法有兩大重點，第一是違法電子煙與未核准加熱菸可直接沒入銷毀；第二是強化網路平台監管責任。吳昭軍表示，預告期間透過公共政策網路參與平台與書面意見，收到逾三百則回應，針對沒入違法產品多數表示支持，部分反菸團體則主張應將「持有」也納入規範，全面杜絕非法菸品流通。

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至於網路監管，吳昭軍表示，過去查緝經驗發現，境外違規廣告難以攔截，而平台責任未明確，因此這次修法特別強調網路業者的監管義務，不過，業者認為新規範來得太快、時間過於倉促，壓縮自主管理空間。

避風港界線有待討論

為釐清各方疑慮，吳昭軍說，將與相關工、協會召開會議，作為後續專家討論的依據，讓修法能有效執行。他提到，原要求網路平台在接獲通知後，須於廿四小時內下架違規內容，但業者希望設立「避風港」機制，讓部分內容受言論自由保護，避免過度審查。不過吳強調，政府不可能放任平台有「無法地帶」，避風港界線有待討論。修法最終仍須立法院審議拍板。

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