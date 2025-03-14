清大研究幼兒、小鼠 善良可以教出來

清華幼教系特聘教授周育如（左三）與生科系副教授郭崇涵（右三）引導幼兒在遊戲中合作。（清大提供）

2025/03/14 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕善良是可以教出來的！清華大學跨物種研究發現，幼兒學會自控後，將可發展出正向互動及利他行為，對他們未來的人際相處與心理健康產生長遠的正面影響。

清大幼教系特聘教授周育如與生科系副教授郭崇涵組成研究團隊，開展幼兒與小鼠的跨物種研究，他們最新一篇抑制攻擊行為可引導發展出利他行為的論文，登上了國際期刊《行為與大腦功能》。

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學會自控發展利他行為

郭崇涵指出，動物會有爭奪主導地位的攻擊行為，也有相互理毛促進和諧的「利社會」互動，採「侵入者實驗」，將小鼠單獨關籠一週，牠會為了保護領地攻擊侵入的陌生小鼠；但破壞牠主掌攻擊的腦區後，不僅不攻擊，還開始為對方理毛，主動表現出友善的利他行為。

衝動和攻擊行為減少

周育如則針對一百多名四到六歲幼兒，進行與小鼠相對應的研究，追蹤一年觀察幼兒自我調控能力的變化，發現當幼兒自我調控能力越好時，不僅衝動和攻擊行為減少了，他們分享、關心、幫助、甚至與人合作的行為也相應提高，與小鼠實驗的發現相互呼應。

周育如表示，在學習自控之前，幼兒的表現較直覺，如看到玩具就搶過來，你打我、我就還手打你。在提升自我調控能力後，則可舉手等到老師同意再講話，玩具輪流玩，面對衝突也可冷靜去思考解決。她強調：「良好的自我調控是可以教出來的，這比知識的教導更重要！」也正在研究用音樂節拍或跳舞等，教導幼兒控制行為情緒。

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