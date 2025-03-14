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    教部發送學習歷程教學手冊 附QA解惑

    教育部攜手台大出學習歷程教學手冊，羅列大學申請二階問答提供高三考生參考。（記者林曉雲翻攝）

    教育部攜手台大出學習歷程教學手冊，羅列大學申請二階問答提供高三考生參考。（記者林曉雲翻攝）

    2025/03/14 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕今年大學申請入學自三月十九日開始報名，不少校系參採學習歷程檔案，教育部與台灣大學合作出版兩本學檔教學手冊。教育部政次葉丙成昨日說明，手冊針對申請第一階段篩選結果公告後，如何準備第二階段審查資料，團隊蒐集實際案例與教授意見，並整理常見的審查問答，有助考生可以更有把握準備。

    日前有家長在臉書發文炫耀可幫孩子全包代製學檔，葉丙成痛斥是作弊害孩子。教育部高教司科長陳冠穎說明，依大學申請入學簡章規定，學習歷程檔案如涉代寫代做，或考生所繳證件或資料有假借、冒用、偽造、變造或考試舞弊等情事，經查證屬實將取消錄取資格。

    代寫代做、變造 取消錄取資格

    陳冠穎也表示，教育部全面推動大學招生專業化，大學系所在審查過程除了重視學生學習動機與學習歷程外，另在面試過程亦透過與學生互動，辨識學生繳交資料之真實性，已再提醒各大學確實遵守招生倫理，並函請各高中務必向學生及家長宣導，勿聽信購買市面販售大學招生備審資料（含學習歷程檔案）。

    教育部印製學檔教學手冊給每位高一生（第一冊）及每位高三生（第二冊），近日已陸續送達各高中，「作伙學」網站也有電子檔提供下載，葉丙成表示，裡面有非常多案例，例如第二冊說明大學審查原則與素養能力的重要，也提供學生在勾選給申請學系的課程學習成果和多元表現時，可如何呈現自己優勢的三大要素。

    至於在撰寫自述及心得要領部分，手冊有不少實用技巧，還附上團隊蒐集的實際案例與教授的意見，為了讓考生能更有信心，也整理了審議討論會上常見的問題與解答。

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