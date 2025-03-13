台大雲林分院 首推狗醫生輔助治療

台大醫院雲林分院迎接2隻狗醫生，院方預計5月正式服務病患。（台大醫院雲林分院提供）

2025/03/13 05:30

「林小福」與「奶昔」 將與安寧、腫瘤、整合醫學及老年醫學科病患互動

〔記者李文德／雲林報導〕動物輔助治療已被廣泛應用，台大醫院雲林分院首度迎接兩隻狗醫生「林小福」與「奶昔」，陪伴病患提供身心靈支持。院方表示，未來將先以安寧病房、腫瘤科病房、整合醫學病房及老年醫學科，作為示範場域，預計五月起正式執行，讓更多病人在療程中感受到溫暖與關懷。

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病患直呼「心都要融化了」

台灣狗醫生計畫始於一九九九年底，由陳秀宜小姐經亞洲動物基金會協助發起，狗醫生大使定期到醫院、老人養護中心、特殊教育中心進行義務的探訪活動。目前國內有一百多隻的授證狗醫生大使，品種涵蓋多元，亦有多位混種犬大使。

台大醫院雲林分院昨來了「林小福」、「奶昔」兩隻狗醫生，與安寧病房、老年醫學科、腫瘤醫學科病房病患互動，因狗兒可愛的模樣，吸引不少病患直呼「心都要融化了」，甚至還拿出手機請求護理師幫忙拍下合照。

院長馬惠明表示，動物輔助治療文獻已有六千九百篇之多，顯示對病人有生理、心理及社會之促進，亦對醫護人員也有壓力紓解成效，尤其在安寧照護中，可使病人以輕鬆心態面對日子。

5月起 每月選1天服務1小時

馬惠明指出，狗醫生療法在國內外多家醫療機構證實能有效提升病患的情緒穩定度與生活滿意度。此次邀請狗醫生大使團先進行初步接觸、體驗，未來會再安排動物輔助活動及治療課程。

護理部主任余春娣指出，四月七日將與台灣狗醫師協會合作護理師教育訓練，預計五月初「狗醫生」正式上線，初步規劃每個月初擇定一天一小時，讓兩名狗醫生可與安寧病房、腫瘤科病房、整合醫學病房及老年醫學科病患互動，預計逾廿名病患能進行動物輔助治療。

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