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    首頁　>　生活

    紫斑蝶報到 國三林內段外側車道封閉

    林內鄉觸口段昨早達國道三號林內段251至253公里外側車道封閉標準。（陳瑞祥提供）

    林內鄉觸口段昨早達國道三號林內段251至253公里外側車道封閉標準。（陳瑞祥提供）

    2025/03/13 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕每年清明前後是紫斑蝶遷徙季，做為北返「中繼站」的雲林縣林內觸口段，昨天上午八時許出現每分鐘三一九隻紫斑蝶，達國道三號林內段外側車道封閉標準，高速公路局從八時五十分起封閉道路。台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，寫下高公局最早封道讓蝶紀錄，預估未來兩周隨時有紫斑蝶爆量。

    今年首波封道讓蝶 創最早紀錄

    紫斑蝶過往北返經過林內觸口段大約落在三月廿日前後。陳瑞祥表示，今年許是南部冬天氣溫低，南部蝶谷的紫斑蝶在當地「躲太久了」，近來天氣回暖趁著天氣暖和，早了將一週多就趕緊飛出來，但現在高雄茂林地區仍有不少紫斑蝶尚未出發。

    陳瑞祥說，根據監測，三月四日就有上萬隻首「先鋒部隊」已通過，平均每分鐘通過二一○隻，是二○○九見到以來，也是最早監測到大量的先鋒部隊。截至昨上午監測數量，紫斑蝶已有近四萬隻飛約，監測最高紀錄達每分鐘六九○隻，已達國道封道標準。

    陳瑞祥判斷， 預估未來兩週隨時都會有紫斑蝶大量現蹤的可能，由於未來一週天氣預報不太晴朗，預估在三月底會出現爆量紫斑蝶。

    紫斑蝶生態保育協會表示，高公局訂於本月廿二、廿三、廿九、卅日將在觸口段涵洞下舉辦活動，除了有獎徵答外，更有協會針對紫斑蝶監測等活動，歡迎民眾一起來看紫斑蝶。

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