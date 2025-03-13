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    高捷左營站電扶梯 加阻隔桿分流

    高捷左營站電扶梯前加增設「大型行李阻隔桿」，適度分流。 （記者王榮祥攝）

    高捷左營站電扶梯前加增設「大型行李阻隔桿」，適度分流。 （記者王榮祥攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R16左營站視運量最高的捷運車站，去年每日平均運量比前年激增十二％，高捷公司發現左營站月台層的電扶梯常滿載，鄰近的電梯使用率不高，近期在電扶梯增設「大型行李阻隔桿」，適度分流也讓安全升級。

    高雄捷運R16左營站與高鐵左營站、台鐵新左營站共構，是目前大高雄唯一三鐵共構車站，也是北高雄交通重鎮；因三鐵共構優勢，R16左營站的運量始終維持第一。

    高捷統計，R16左營站去年日均運量一萬九○五五人次，比前年一萬七千人次多出二千人次，增幅高達十二％；同時間台鐵新左營站日均運量一萬二五○九人次、增幅同樣逾十二％，高鐵左營站更是首度全年突破千萬人次，每日運量二萬八千餘人次。

    常進出R16左營站的乘客注意到，高捷地下月台層通往地面層的電扶梯前，最近突然多出很多桿子，高捷證實，左營站電扶梯前新增「大型行李阻隔桿」，引導攜帶大件行李的乘客儘量多用電梯。

    高捷說明，去年R16運量顯著增加，電扶梯使用更頻繁，常見整條電扶梯滿載，但隔壁電梯使用率卻不高，在電扶梯前新增大型行李阻隔桿，除引導帶著大型行李乘客多使用電梯，也強化電扶梯整體運行效益。

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