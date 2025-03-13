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    高雄去年鳳梨銷日 增加五成五創新高

    高雄鳳梨去年外銷日本4000多噸，成長55%，創下歷史新高。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳梨去年外銷日本4000多噸，成長55%，創下歷史新高。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣銷日鳳梨平均四顆有一顆來自高雄！高雄鳳梨去年銷日增加五成五創新高，副市長羅達生昨天率隊參訪世界最大鳳梨供應商Del Monte Foods，促進雙方加強合作，穩定台日貿易供應鏈，力拚銷日市場再成長二成。

    日本已是台灣農產品最大外銷市場，東京國際食品展昨天邁入第二天，副市長羅達生率隊拜會世界最大鳳梨供應商Del Monte Foods，由Del Monte日本商社片山社長出面接待，參訪截切工廠及香蕉催熟廠。

    銷日每4顆 就有1顆來自高雄

    高雄去年農產品外銷成長二成二，以日本成長最多，尤其鳳梨成長幅度最大，去年銷日四千多噸創新高，比前年成長五成五，台灣銷日的鳳梨平均每四顆就有一顆來自高雄。

    高雄鳳梨目前透過Del Monte Foods供應日本市場，截切蔬果已是現代消費者重要選擇，市府透過拜會促進雙方加強合作，穩定並深化台日貿易供應鏈。

    農業局表示，截切蔬果生產過程看似簡單，卻有很高的技術門檻，台灣消費市場以水果盒形式大受歡迎，全台大型連鎖超市也能買到高雄截切蔬果，經由這次拜會技術交流，奠定國內截切蔬果後續發展基石。

    農業局將持續加強水果穩定外銷，並攜手中央推動台灣鳳梨海外拓銷的獎勵計畫，維持海外市場穩定成長。

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