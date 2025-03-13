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    基隆大武崙沙灘管理遭糾正 市府︰已改善

    基隆大武崙沙灘海域管理被監察院糾正。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘海域管理被監察院糾正。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘海域二○二三年八月發生一日三人溺死意外，監察院調查後，對於逾越紅色警戒線者無相關法令可罰提出糾正。市府產業發展處長林鼎超表示，已在沙灘設置免費救生衣借用站、加強安全警戒、第三方監控及離岸流模擬警示等，去年零溺斃。

    設免費救生衣借用站、安全警戒

    林鼎超表示，未來將與北海岸及觀音山國家風景區管理處、海洋科技博物館及海洋委員會國家海洋研究院合作，將轄區攝影畫面提供給系統資料庫，加強離岸流判斷準確率，並將資訊透過網路平台及電子看板，讓民眾了解最新海況，使海岸遊憩更安全。

    監察院調查資料指出，基隆市危險海域十年死亡人數計卅六人，大武崙沙灘海域占十二人，其中二○二三年發生一日三人接續溺死意外；分析溺水主因是民眾輕忽「離岸流」危險性，且對於逾越紅色警戒線者沒有法源裁罰，要求相關單位檢討。

    林鼎超指出，去年在沙攤設置免費救生衣借用站，搭配海域警戒繩的分區管理、加強海域安全宣導及增設第三方智慧化監控系統，包括監視器及定點定時空拍機回報等，提供高效的海域管理，去年夏季大武崙沙灘水域零溺斃。委請海大進行離岸水流相關水工試驗，已完成數據模擬。

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