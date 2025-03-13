基隆開放騎樓停車 議員批「人車爭道」

基隆騎樓開放停機車，機車卻騎進騎樓，人車爭道。（記者盧賢秀攝）

2025/03/13 05:30

民眾指無路可走、機車族「騎」進騎樓 也有民代認為應全面開放

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市開放七十六處路段騎樓合法停放機車，議員指民眾將車「騎」進騎樓、人行道「人車爭道」；也有議員認為應全面開放騎樓停機車，甚至開放攤販設攤。市長謝國樑表示，騎樓開放停車反應不是很好，是否擴大將謹慎評估，至於騎樓設攤將請都市發展處研議，他不想再做一些全國首創，但可能會引起不同聲音的事情。

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雙北市在推機車退出騎樓，基隆卻反其道而行，二○二三年開放七十六處路段騎樓停機車，有民眾說騎樓停滿車無路可走，輪椅族更可憐，人車爭道，還有人根本不知道哪些路段可停哪些路段不可停，問題一大堆，市議會昨討論騎樓開放停車政策。

陳冠羽︰停放範圍不明 民眾搞不清楚

議員鄭文婷指出，機車騎進人行道、騎樓，造成「人車爭道」亂象，對行人十分不友善。議員張顥瀚說，騎樓開放停機車是治標不治本，市府闢建停車場時也要提供機車停車位。議員施偉政認為，政策開放後常發生社區檢舉糾紛，執行的區域要因地制宜。議員陳冠羽認為，停放範圍不明，民眾常搞不清楚。議員秦鉦說，要就全面開放，不然民眾無所適從。

施偉政︰常發生社區檢舉糾紛

議員呂美玲認為有助減少違停，是否可能擴大範圍，從正面表列改為反面表列，除了明列禁止的以外，全面開放；議員藍敏煌和鄭愷玲不僅建議擴大開放停車路段，更進一步建議研議開放設置攤販的可行性。

謝國樑︰騎進騎樓 先以勸導為主

謝國樑表示，開放七十六處騎樓停機車，反應不一，有些議員認為要擴大開放，有些不一定適合，若經議會決議通過的路段，市府會審慎考量開放，其他路段則再謹慎評估。至於騎樓開放作為其他用途，將請都發處研究，他不想再做一些全國首創，卻可能會引起不同聲音的事。未來希望多蓋立體停車場，除了汽車也會規劃機車停車空間。至於警方三月起取締機車騎進騎樓，他表示，會以勸導為主，效果不佳再取締。

基隆騎樓開放停機車，人行道也停滿車，民眾常抱怨無路可走。（記者盧賢秀攝）

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