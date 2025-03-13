LaLaport南港將開幕 監控周邊車流

2025/03/13 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕大型購物中心LaLaport南港即將在廿日開幕，預估假日將湧入約七萬人潮。台北市交通局表示，周邊經貿一路、經貿二路、經貿二路一○五巷和一五七巷路口將會是交通瓶頸，環東大道也可能受影響車多，呼籲通過性車流避開；因應車流量變大，台北市交通管制工程處也在LaLaport基地新設監控攝影機，配合既有攝影機隨時監控車流，因應調整號誌時制。

交通局表示，LaLaport南港交維計劃上週原則通過，這週業者送修正版計劃，確認文字後就會核定。警察局建議簡化車輛動線，避免過多的交織，另要求業者確認義交配置點位及時間，以及哪些路段要加強疏導。

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業者鼓勵民眾搭乘大眾運輸，規劃折價券給持悠遊卡搭捷運、公車前往消費的民眾，同時提供滿額宅配服務，減少購物完帶大包小包搭車的不便；台北捷運公司也會觀察進出站情形，彈性加密班距。

交通局表示，商場停車場規劃二三七八個小型車格、一九五三個機車格，並提供停車前卅分鐘免費優惠，民眾如需上下客可開進停車場，避免影響車流。停車場內部會提供即時交通資訊，路面交通壅塞時，會透過顯示器跟廣播提醒民眾出場時建議改道路段，也會運用CMS系統提醒，讓駕駛提早避開。

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