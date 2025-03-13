灰面鵟鷹春分過境 八卦山現「鷹河流」

2025/03/13 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕灰面鵟鷹來了！「鷹揚八卦」賞鷹活動邁入第三十三年，隨著今年春分時節來到，將再現集體飛躍山脈的「鷹河流」生態奇觀。彰化縣野鳥學會表示，目前彰化已觀測到一百二十隻，預計春分前後的三月十八日到廿五日，會有「集中、大量」情況，高峰期可能在彰化地區抬頭就能夠看到。

交通部觀光署參山國家風景區管理處、彰化縣政府與南投縣南投市公所共同辦理「八卦山賞鷹季」系列活動，參山處副處長廖錫標表示，每年都有一批灰面鵟鷹飛了幾千公里，來到彰化做客。

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彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，目前已有許多灰面鵟鷹集結在菲律賓等地等待北返，預估高峰期將落在春分前後，也就是三月十八日到廿五日之間，可能一天有幾千隻在過境，歡迎民眾在這段期間有空來到八卦山賞鷹平台，只要往天空一抬頭，就有機會看到「鷹河流」生態奇觀。

農業處表示，今年活動將於本月廿二、廿三日隆重登場，地點在芬園文德國小和八卦山賞鷹平台舉辦。

台塑企業贊助免費的「賞鷹專車」，將於本月廿二日與廿三日提供接駁服務，每日首班車為上午九點在台塑生醫悠遊館發車，經彰化火車站抵達賞鷹小平台轉乘點（一三九縣道四公里處），再接到芬園文德國小至賞鷹小平台轉乘點（一三九縣道四公里處）。

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