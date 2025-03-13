《彰化》天冷影響 竹塘、埤頭木棉花開1成

彰化縣埤頭鄉東螺溪木棉花祕境，受天候影響，目前只有零星花朵綻放。（埤頭鄉公所提供）

2025/03/13 05:30

〔記者陳冠備、顏宏駿／彰化報導〕時序進入三月，彰化縣竹塘鄉、埤頭鄉兩大木棉花祕境卻不見「紅紅的木棉道」，只有零星花朵綻放。竹塘鄉公所表示，今年是近十年來最冷的一次，使得木棉花延遲開花，目前花開狀況僅一至二成，預估氣候回暖之後，就能迎接火紅美景盛況。

彰化東螺溪木棉道種有一一○○棵木棉樹，橫跨埤頭、二林兩鄉鎮，每年花季來臨，地面就像鋪了一條長長的紅地毯，成為彰化十大賞花秘境；竹塘鄉濁水溪田頭堤岸西側種有一排高聳的木棉樹，綻放時猶如紅色瀑布從天傾洩，美景同樣引人入勝，而每年三月初，竹塘與埤頭兩地鄉公所都會舉辦相關賞花活動，但目前花況不如預期，只能雙雙延期三月十五日與三月廿二日舉辦。

請繼續往下閱讀...

兩地賞花活動 延到15日與22日舉辦

竹塘鄉公所表示，往年三月第一週是竹塘木棉道盛開時節，不過近年常常遇到暖冬，開花時間越來越早，甚至提早在二月底滿開，今年到了三月春天還有冷氣團，導致木棉花「含苞待放」，花開僅一成。

此外，彰化縣國立崇實高工後方通學步道，多年前種植黑板樹、榕樹、鳳凰木、藍花楹等行道樹，不料因根系的隆起，破壞路道，嚴重影響學子上學安全，在立委陳素月的協助下，爭取到一千四百五十萬元崇實高工周邊環境改善工程，近日已開始動工砍樹，預定七月四日完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法