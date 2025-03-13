南投送樹苗 林保署教撇步把樹種好

埔里鎮公所贈送樹苗，民眾排隊繞廣場好幾圈。 （埔里鎮公所提供）

2025/03/13 05:30

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕昨日是植樹節，林保署南投分署等多個單位均有贈送樹苗活動，所有樹苗都被索取一空，林保署南投分署建議，帶回苗木的民眾，挖植穴時要挖苗球的二倍寬，種植時盆底先置土，覆土時應與原來土球高度齊平，初期需早晚澆水，只要掌握小撇步，人人都是「綠手指」。

發票換苗木 九千株全被換光

林保署南投分署昨日在本部、所轄五處工作站與二處個分站舉辦發票換樹苗活動，包括金毛杜鵑、烏來杜鵑、月橘、山黃梔、桃金孃、野牡丹、厚葉石斑木及山芙蓉等八種苗木、合計九千株全被換光。

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日月潭國家風景管理處也在埔里地理中心碑廣場種櫻花樹，並贈送金毛杜鵑等二百株樹苗給到場的民眾。埔里鎮公所則發送山櫻花、茶花、含笑、桂花、七里香、斑葉春不老等樹苗共一千三百株，民眾一早就大排長龍。

此外，名間鄉公所則與參山國家風景區管理處，在松柏嶺七星陣地碉堡園區種植包括含笑、桂花、雪茄花及黃梔子花等多種樹苗，並於松山街及水綠廊道發放樹苗。魚池鄉公所也在中庭送出櫻花、含笑及紅花風鈴樹苗，前二百名還贈送鏟子及水桶。

林保署南投分署指出，其實種樹並不難，初種者將樹苗帶回家後，要挖掘容器的兩倍寬度、並加深廿公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，整理苗木根系，將苗木直立放入植穴後覆土壓實，初期早晚澆水，確保苗木水分充足，後續適時換盆、除草、施肥及修剪，即能種出健康壯碩，或是開出美麗花朵的樹木。

埔里鎮民開心索取樹苗。 （埔里鎮公所提供）

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