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    首頁　>　生活

    新北八里規劃私地建籃球場 遭質疑圖利

    新北市八里區開台 天后宮後方一塊私有地，鄰近渡船頭公園，傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區開台 天后宮後方一塊私有地，鄰近渡船頭公園，傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區開台天后宮後方一塊廟方土地，鄰近渡船頭公園，因長期閒置，近日傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚，引發民眾質疑可能有濫用公帑之嫌。不過開台天后宮主委張金貴表示，該計畫在管理委員會討論後就已經否決了。

    開台天后宮︰討論後已否決

    有民眾向本報爆料，指該籃球場規劃案可能由八里區公所或新北市政府推動，經費預估要花上千萬，因土地為私有，質疑有濫用公帑、圖利之嫌。

    八里區公所回應，因考量天后宮周邊民眾無運動休閒及遊憩場所，公所計畫先取得廟方土地無償使用同意書後，請專業顧問公司進行可行性評估，再進行相關工程。

    張金貴表示，原先的規劃，是為回應地方民眾的運動場所需求，尤其是八里區年輕人活動空間有限，若能建設相關設施，確實有助於民眾運動休閒，不過，用地為廟方土地，擔心未來可能衍生管理與使用上的爭議，因此在土地問題未解決前，管委會決議暫不通過此案，後續會與公所報告。

    市議員陳家琪表示，該建設經費來自「八里回饋金」，未動用民眾納稅錢，設施也是臨時性建築，無須維護費用與經營成本，由於用地問題可能帶來未來爭議，管委會決議暫不推動，將與區公所再研議方案。

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