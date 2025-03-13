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    首頁　>　生活

    平溪、瑞芳座談 侯友宜︰拚長照優化觀光

    2025/03/13 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜昨日前往平溪、瑞芳區召開行動治理座談會，侯友宜表示，平溪區人口面臨高齡的問題，將藉由「不老長智村」規劃、「瑞芳醫院長照中心」建設，讓長輩在地安養、在地終老；而發展觀光之餘也要兼顧生態，因此市府提出「新北市天燈永續發展自治條例」草案，希望兼顧觀光與生態。

    侯友宜表示，今年財政收支劃分法若修法通過，市府會持續加強對偏鄉的民生基礎建設。他說，面對人口老化，應妥善規劃如何使長者在地安老，在老年人口多的平溪區，市府建置「不老長智村」，打造友善失智環境、失智診斷綠色通道，從初篩到照護一條龍，推動免費的預立醫療照護諮商等。

    瑞芳區部分，瑞芳醫療大樓已在去年十一月動土，預計二○二八年完工，規劃一到三樓為醫院，四樓為日照中心，五到九樓住宿式長照機構，讓瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區有醫院，方便民眾在地就醫或長期照護服務。

    觀光部分，侯友宜表示，平溪天燈吸引許多遊客，但施放時應避免造成林地災害，市府盼取得平衡點，因此提出相關自治條例，希望大家秉持「發展觀光也要兼顧生態」的共識；風景區維護改善也有賴在地單位與市府通力合作。

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