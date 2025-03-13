淡水吉野櫻花季 天元宮綻放5成

淡水北投子溪櫻花生態步道的吉野櫻目前約5成綻放。（新北市景觀處提供）

2025/03/13 05:30

〔記者羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕春天來臨，淡水天元宮的三色櫻花期結束，吉野櫻正值綻放，枝頭冒出粉色花朵，形成夢幻粉紅花海，吸引大批遊客前來賞花；北投子溪櫻花生態步道的吉野櫻也進入盛開階段，目前淡水區櫻花已開五成，土城希望之河廣場的昭和櫻預計三月中下旬綻放。

北投子溪櫻花步道 花開5成

淡水區公所指出，目前吉野櫻花況約五成，預計三月中下旬至清明節前後達到最佳賞花期，廣場前及天壇周邊有粉色花海點綴，吸引攝影愛好者及遊客捕捉最美畫面。

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民眾要前往天元宮，可在捷運淡水站轉乘八六六、八七五、八七六、八七七路線市區公車至天元宮站，或搭乘淡海輕軌至淡金、北新路口V05站，於北新路福德宮轉乘八七五號公車或專車前往。另外，三月十五日至卅日，客運業者加開「淡水天元宮賞櫻專車」，遊客可於捷運淡水站第七、八停靠月台區搭乘，直達天元宮前方停車場。

此外，北投子溪櫻花生態步道的吉野櫻目前約綻放五成，民眾可搭乘淡海輕軌至淡金、北新路口V05站，出站後步行約一百五十公尺抵達北投里福德宮；或在捷運淡水站搭乘八六六、八七五、八七六、八七七路線市區公車至福德宮站，下車後步行約五十公尺到達。

土城希望之河廣場 昭和櫻接棒

市府綠美化環境景觀處表示，土城希望之河廣場的昭和櫻將進入花期，已請櫻花專家評估，花況在三月中下旬為最佳賞花時段，此處位於市區，擁有平緩步道，適合親子及長者前往，民眾可搭乘捷運至海山站三號出口，沿海山路直行到達。

新莊光雕展 明晚玩闖關有禮

另外，新莊中港大排正舉辦光雕展，迎接三月十四日白色情人節，水利局明晚六點將在中港廣場舉辦闖關遊戲，現場報名通過「戀愛骰子」與「情告天下」兩個關卡，可獲得棒棒糖造型毛巾，限量兩百份。

淡水天元宮吉野櫻開花5成。（記者羅國嘉攝）

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