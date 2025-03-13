捷運永寧站旁 將打造3700坪青年基地

捷運永寧站旁的工業區土地透過都市計畫變更，將回饋公益設施，打造3700坪的新北青年專屬場館。（青年局提供）

2025/03/13 05:30

新北版松菸 提供藝文展演、青創交流 規劃8層樓場館 預計2031年完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天宣布，將在捷運永寧站旁打造青年專屬場館「You-niverse」，占地三千七百坪，結合藝文展演、創業加速、國際交流、休閒遊憩等功能，成為新北市青年創業、交流的重要基地，帶動經濟與產業鏈發展，預計二○三一年完工，被視為台北市松山、華山文創園區或三創生活園區翻版。

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市府︰未定案 將廣納各界意見

城鄉發展局指出，基地位於捷運永寧站三號出口南側三．四公頃的工業區，透過都市計畫變更為產業特定專用區，去年六月經內政部都市計畫委員會審議通過，長虹建設捐建地上八層樓的公益設施，總樓地板面積超過一萬二千平方公尺（約三千七百坪），另回饋○．六三公頃公園綠地，後續由建商自行申請建照開工。

青年局長邱兆梅昨天在市政會議提出「You-niverse」場館構想，她指出，市府參考新加坡、東京、阿姆斯特丹、曼谷等青年基地經驗，初步規劃獨棟八層樓場館，一、二樓為開放式空間，打造半露天舞台與青年實驗性商場，舞台提供學生社團或獨立樂團展演，可舉辦市集、販售輕食，也是社交活動場域。

設舞台 提供獨立樂團展演空間

邱兆梅表示，「You-niverse」青年基地有四大核心功能，包括創業發展、藝文展演、科技藝術新興產業進駐及國際交流。建置青創辦公室、工作空間、試驗商場，以低成本租金扶植青年創業者；為新北工藝科系、技職體系學生畢業或學期製作提供靜態展演場域，以及打造學生社團、獨立劇團或樂團、街舞團體與多媒體藝術展演空間。

此外，因應未來十年多媒體科技藝術蓬勃發展，將打造VR、AR、影像音樂製作、沉浸式科技展館、虛擬攝影棚、直播室、練團室等空間，並與經濟發展局合作，推動電競產業鏈發展，搭建數位創新培育平台。另設置國際級會議廳，作為新北「新創之星」、國際論壇的舉辦場地，場館預計二○三一年落成。

侯友宜︰盼吸引人流 活絡周邊

侯友宜強調，將打造新北市的華山、松山文創園區，年輕人不用遠赴台北，就能擁有專屬的文化實驗場域、創業基地與國際舞台，成為青年學習、創業並與國際接軌的重要地標，盼吸引人流進駐，促進周邊商業和文化發展。

副市長劉和然補充，此案仍在規劃構想階段，尚未定案，將邀請青年和專家學者參與討論，廣納各界意見。

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