時光記憶 鄧南光四季影像開展

新竹縣北埔鄉鄧南光影像紀念館年度特展「時光記憶—鄧南光的四季影像記憶」，昨日開展。（記者廖雪茹攝）

2025/03/13 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉鄧南光影像紀念館年度特展「時光記憶—鄧南光的四季影像記憶」昨天開展，期望透過鄧南光四十二幅珍貴影像，帶領觀者穿越時光隧道，回望廿世紀上半葉台灣社會的節慶記憶與民俗文化；展覽的經典作品，明年還將於鄧南光的大學母校日本法政大學展出，別具意義。

作品明年將赴日本大學母校展出

北埔鄉長莊明增表示，攝影大師鄧南光以細膩的影像語言，忠實記錄台灣民間生活、客家傳統及日治時期的社會風貌，作品不僅是影像，更是承載時代記憶的文化資產。本次展覽以四季變化為脈絡，分為「春—慎終追遠」客家傳統祭祖、「夏—承先啟後」普度與義民祭典、「秋—京町遊行」日治時期神社祭典的盛況、「冬—正月祈福」廟會與迎神遶境等四大單元，呈現台灣各地的重要節慶與宗教儀式。

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此外，展覽特別規劃「鄧家婚慶紀實」單元，珍貴呈現舊時台灣婚禮的影像，如摩登新娘的白紗婚禮、迎娶儀式的熱鬧場景及親友齊聚的歡慶瞬間，讓觀者一窺過往世代的嫁娶文化與人情溫度。

莊明增表示，為提升參觀體驗，館內特別設置「時光記憶打卡牆」，邀請民眾於展覽現場留下難忘回憶，展期至六月廿三日，邀請社會大眾走進這場光影交錯的時光展覽。

「時光記憶—鄧南光的四季影像記憶」開展，展期至6月23日，邀請社會大眾走進這場光影交錯的時光展覽。（記者廖雪茹攝）

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