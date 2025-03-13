農業部攜手聯大 復育槲櫟、護石虎

農業部林業及自然保育署與聯合大學，在聯大八甲校區舉辦「織一片生態綠網」中央聯合植樹活動。（記者彭健禮攝）

2025/03/13 05:30

「織一片生態綠網」種台灣原生樹種 打造野生動物生態廊道

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是石虎重要棲地，國立聯合大學周邊也有石虎出沒，農業部林業及自然保育署與聯合大學，昨在八甲校區舉辦「織一片生態綠網」中央聯合植樹活動，農業部長陳駿季與林保署長林華慶、苗栗縣副縣長邱俐俐、聯大校長侯帝光等人共同種下極危等級植物「槲櫟」等台灣原生樹種，宣示復育槲櫟原生棲地，打造石虎生態廊道，串聯國土生態綠網。

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八甲校區緊鄰槲櫟原生棲地

陳駿季致詞表示，農業部持續推動生態綠網，已在全台指認四十四個生態綠網關注區及四十五個保育軸帶，聯合大學位在其中一個保育軸帶點位。此外，苗栗是台灣石虎主要棲息地區，包括聯合大學周遭都有石虎出沒足跡，希望藉由這次植樹，未來長大成林，成為石虎等野生動物生態廊道，讓生態永續。

陳駿季並舉之前林保署與聯大於二○○八到二○一一年合作八甲校區造林五公頃計畫，如今都已蓊鬱茂密，並指出除昨天在聯大植樹，全國多個縣市也同步辦理，共同「織一片生態綠網」，更盼大眾響應種樹，為抑制氣候變遷及二○五○淨零碳排目標努力。

林保署也補充，聯合大學八甲校區坐落於苗南丘陵淺山保育軸帶，也是國土生態綠網的重要節點，此處也緊鄰極危等級植物「槲櫟」的原生分布地，其樹型優美，果實更是野生動物的重要食物來源。

林保署表示，因此，今年的植樹活動栽植有槲櫟、青剛櫟、豆梨、大頭茶與厚葉石斑木等台灣原生樹種，除宣示復育槲櫟原生棲地外，也提供昆蟲、鳥類食源，並以不同樹種打造多層次變化，強化作為生態廊道之功能，也進升區域生態韌性。

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