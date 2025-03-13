《台南》返鄉種蔬果療癒 陳翊綾獲選女力青農

父母是陳翊綾（中）青農生涯中，最大的前進助力。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/13 05:30

〔記者吳俊鋒／永康報導〕原於職場擔任衛生管理人員的陳翊綾，因病返鄉調養，遠離都市塵囂，在老家的田園幫忙，投入小番茄、絲瓜、菜豆與青椒等作物的栽培，也藉此復健身心，不僅自己被綠色蔬果療癒，逐漸變得樂觀、開朗，且因收成品質深受肯定，建立市場口碑，「種出一片天」，獲選永康區農會今年度的「女力青農」。

陳翊綾兩年前手術後，回到永康埔園里的老家，並加入區農會的輔導，陸續種植各式蔬果，育苗、施肥、除草到採收，從頭學起，對於首度主掌田間工作的她，每個環節都充滿挑戰。

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陳翊綾的青農生涯起步很辛苦，強調自己一開始也是在懵懂中摸索，並笑稱「種死的作物不計其數」，但她沒有退縮，反而加倍努力，持續精進栽培技術。為了種出高品質的小番茄，陳翊綾堅持無毒栽培，讓消費者可以安心享用，吃得健康又美味；她努力在一年四季都有各式蔬果的收成，送至農會直銷站展售，相當搶手。

外表文靜、秀氣的陳翊綾其實是農家第三代，但就讀保健營養系，畢業時學以致用，工作順利，開刀後返鄉休養，選擇遠離人群，一頭栽進綠色田園裡。永康區農會指出，陳翊綾靠著蔬果栽培，回復健康狀態，也種出了興趣、信心與成就感，自己被成功「綠療」，走出曾經生病的陰霾，看得見蛻變，值得鼓勵。

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